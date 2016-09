Promocija novog dvobroja časopisa Čemu

Nakon mnogo vremena i iščekivanja čast nam je pozvati vas na promociju novog broja studentskog časopisa Čemu koja će se održati 5. ožujka 2014. godine u 18 sati u konferencijskoj dvorani na drugom katu knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Prošlo je već podosta vremena otkako se časopis studenata filozofije pojavio u tiskanom obliku, te vam ga za iskupljenje ovaj put donosimo u opširnom dvobroju (21/22). Tematske su cjeline novog dvobroja Fizika i filozofija (21) te Marksistička teorija subjekta (22).

Temat Filozofija i fizika obrađuje nejasno i uvelike prijeporno područje između filozofije i znanosti; u našem slučaju fizike kao polja istraživanja fundamenata prirode i metodološki najrigoroznije prirodne znanosti. Kada fizikalna pitanja prelaze u filozofska i što je filozofsko u pitanjima fizike? Je li filozofija nužan konstituens fizikalne znanosti ili je ova već na putu prevladavanja filozofije? Je li bez pomoći filozofije moguće dati jasnu i suvislu interpretaciju mračnih i matematički sve složenijih rezultata suvremene fizike? Kako razvoj moderne fizike utječe na samu filozofiju, na koji ga način filozofija treba pratiti i kako može doprinijeti suvremenim spoznajama o naravi uzročnosti, prostora i vremena, fizikalnog eksperimenta itd.? To su samo neka od teških, ali nadasve aktualnih pitanja postavljenih u prvom tematu, čiji su odgovori, naravno, mogli biti tek naznačeni.

Nastanak temata Marksistička teorija subjekta ima dakako svoj historijat uspona i padova, no srećom on izlazi u obliku čiji stupanj koherentnosti i teorijske relevantnosti možemo smatrati zadovoljavajućim. Izvorno se trebao pozabaviti teorijom subjekta općenito; pokriti cijeli teorijski horizont o subjektu. To se s jedne strane pokazalo preambicioznim za format jednog studentskog časopisa, a s druge su strane odabrani tekstovi (dva od tri autorska rada, prijevodi i prikazi) više naginjali jednom specifičnom teorijskom okviru – marksizmu. Kako ne bismo morali izvoditi prokrustovsku gimnastiku na prijevodima i radovima od kojih je većina imala jedan čvrst polazišni horizont, činilo se jednostavnijim tematu naprosto nadopuniti naslov i do kraja odrediti ono što nam se u procesu stvaranja novoga broja nametnulo: marksističku teoriju subjekta. To nam je omogućilo da prvi put na ovim prostorima predstavimo neke možda manje poznate autore i škole itekako važne u suvremenim raspravama o marksizmu.

Kao mali teaser donosimo vam dva prijevoda koja će biti objavljena u novom dvobroju. Iz temata Fizika i filozofija možete pročitati tekst Henrya Margenaua Metafizički elementi u fizici koji je preveo Emil Kušan, a iz temata Marksistička teorija subjekta objavljujemo tekst Michaela Heinricha Praksa i fetišizam koji je prevela Zrinka Brnić.

Radujemo se vašem dolasku te se nadamo da ćete promociji pristupiti u što većem broju.

Napisali: Toni Bandov, Damir Đirlić i Kristina Šilipetar

