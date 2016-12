Odlukom Europske komisije Erasmus+ projekte za centralizirane aktivnosti Jean Monnet, Jačanje kapaciteta ustanova visokog obrazovanja, Udruživanje znanja i decentraliziranu aktivnost Strateška partnerstva moguće je prijaviti samostalno s PIC brojem sastavnice i Erasmus ID kodom Sveučilišta u Zagrebu s Izjavom rektora / pisma podrške iz koje je jasno vidljivo da će sastavnica u ime Sveučilišta provoditi projekt. Odluka se odnosi na natječaje u 2017. i 2018. godini. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Povodom objavljenog natječaja za Erasmus+ projekte za 2017. godinu, postupak prijave ERASMUS+ projekata za natječaje 2017. i natječaje 2018. prema odluci Europske komisije je sljedeći:

Za sve decentralizirane aktivnosti (osim KA2 Strateških partnerstava) prijavljuju se isključivo sveučilišta s vlastitim PIC brojem i Erasmus kodom;

Za sve druge projekte, uključujući KA2 Strateška partnerstva, sastavnicama se omogućuje prijava s vlastitim PIC brojem uz navođenje Erasmus koda sveučilišta, s time da je prilikom prijave potrebno priložiti izjavu rektora/pismo potpore rektora (project related statement) iz koje je jasno vidljivo da će sastavnica u ime Sveučilišta provoditi projekt.

Dokument Europske komisije – http://www.ffzg.unizg.hr/international/d/EK_prijava_sastavnica_scan.pdf

PIC (Participant Identification Code) Filozofskog fakulteta: 999500805

Erasmus ID kod Sveučilišta u Zagrebu: HR ZAGREB01

U cilju dobivanja ovjerene i potpisane Izjave rektora ljubazno molimo poslati ispunjen obrazac Suglasnost za prijavu projekta mailom na icaleta@ffzg.hr:

1. do ponedjeljka 23. siječnja 2017. za aktivnost Jačanje kapaciteta ustanova visokog obrazovanja

2. do ponedjeljka 6. veljače 2017. za aktivnosti Jean Monnet

3. do ponedjeljka 13. veljače 2017. za aktivnost Udruživanje znanja

4. do ponedjeljka 13. ožujka 2017. za aktivnost Strateška partnerstva

Za sve ostale informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Suglasnost za prijavu projekta