Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru, u suradnji s Geografskim odsjekom PMF-a i Odsjekom za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uz potporu Europskog društva za povijest okoliša (ESEH), organizira ljetnu školu pod naslovom: “Natural and cultural heritage under different governments”. Ljetna škola će se održati u Zadru, od 4. do 7. srpnja 2017., odmah nakon europske konferencije povijesti okoliša Europskog društva za povijest okoliša (ESEH) koja će biti u Zagrebu od 28. lipnja do 2. srpnja 2017. Jedan od organizatora te konferencije je Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

