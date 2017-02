Sveučilište u Zagrebu je objavilo PRODUŽENJE Natječaja za akademsku mobilnost 2017. – a) odlazna mobilnost nastavnika prema strateškim partnerima u kalendarskoj 2017. g.:University of Houston; The Pennsylvania State University, SAD; Macquarie University, Australija; University of Toronto, Kanada; Hogeschool van Amsterdam; Universiteit van Amsterdam, Nizozemska; Humboldt-Universität zu Berlin, Technische Universität München, Njemačka. Rok: cjelokupna dokumentacija u 1 PDF datoteci treba biti poslana najkasnije do 11:00 sati 22.02.2017. na: tsveljo@ffzg.hr. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Kandidati su obvezni proučiti NATJEČAJ Sveučilišta u Zagrebu

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/.

Cjelokupna dokumentacija u 1 PDF datoteci

Rok: srijeda 22.02. 2017. do 11:00 sati na: tsveljo@ffzg.hr

Sukladno propozicijama Natječaja Povjerenstvo Filozofskoga fakulteta će izvršiti rangiranje pristiglih prijava te ih proslijediti Sveučilištu u Zagrebu.

University of Houston, SAD – http://www.uh.edu/

The Pennsylvania State University, SAD – http://www.psu.edu/

Macquarie University, Australija – http://www.mq.edu.au/

University of Toronto, Kanada – http://www.utoronto.ca/

Hogeschool van Amsterdam, Nizozemska – http://www.amsterdamuas.com/

Universiteit van Amsterdam, Nizozemska – http://www.uva.nl/en/home

Humboldt-Universität zu Berlin, Njemačka – https://www.hu-berlin.de/

Technische Universität München, Njemačka – http://www.tum.de/

Prilozi