U suorganizaciji međunarodnog projekta Coordinated Research in the Experimental Morphosyntax of South Slavic Languages (EMSS) pod vodstvom prof. dr. Andrewa Nevinsa s University College London i Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održat će se dva međunarodna lingvistička simpozija, The Resolving Conflict Across Borders Conference (RCAB) i SinFonIJA 10. Simpoziji će se, kao povezan događaj, održati u Poslijediplomskom središtu u Dubrovniku 20.-24. listopada 2017. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Na simpozijima će sudjelovati 6 uglednih svjetskih pozvanih predavača, redom vrhunskih znanstvenika u svojim strukama: Ray Jackendoff (akademik Američke akademije znanosti, Tufts University), Greville G. Corbett (University of Surrey), Eulàlia Bonet (Universitat Autònoma de Barcelona), Berit Gherke (CNRS, Université Paris Diderot-Paris 7), Iliana Krapova (Università Ca’Foscari Venezia) i Gereon Müller (Universität Leipzig) te pedesetak domaćih i inozemnih izlagača.

Simpozij Resolving Conflicts Across Borders treći je u nizu (prvi je bio Agreement ABC, održan 2015. u Zadru, a drugi Ellipsis ABC, održan 2016. u Sarajevu) organiziran u okviru projekta u kojem znanstvenici iz Ujedinjenog Kraljevstva, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije istražuju sintaktičke i semantičke modele slaganja u južnoslavenskim jezicima služeći se ujednačenom metodologijom u šest istraživačkih središta (Nova Gorica, Zagreb, Zadar, Sarajevo, Zenica, Novi Sad i Niš). Projekt u okviru kojega se organizira ovaj simpozij s jedne je strane usmjeren na znanstvena postignuća, a s druge na promociju psiholingvističkih istraživanja i suradnje lingvista na južnoslavenskom prostoru, prije svega zbog lingvističke specifičnosti južnoslavenskih jezika i njihove nedovoljne uključenosti u suvremena lingvistička istraživanja u Europi i svijetu. Stoga se naslovni pojam konflikta ili sukoba odnosi na lingvističke situacije u kojima jezični sustav govorniku ne nudi jednoznačan odgovor na pitanje o slaganju, npr. problem slaganja raznorodnih koordiniranih struktura, elipsa i dr.

Organizacijom simpozija želimo na jednom mjestu okupiti teoretičare, kao i eksperimentalne lingviste i psihologe, koji će izložiti rezultate svojih sintaktičkih i semantičkih istraživanja, ali i istraživanja na presjecištu sintakse i semantike, sintakse i fonologije, sintakse i morfologije, kao i na presjecištu informacijske strukture i svih navedenih struktura.

Prihvaćaju se prijave referata iz svih područja teorijske, poredbene i tipološke lingvistike, kao i inovativnih polja psiholingvistike, neurolingvistike i kliničkih istraživanja.

Pozivamo sve zainteresirane kolege da se prijave za sudjelovanje na simpozijima na: https://sites.google.com/view/rcab-sinfonija10