Objavljen je Natječaj za prijavu mobilnosti u programu CEEPUS Mađarska za tekući semestar (2016/17. ljetni semestar), s krajnjim rokom za prijavu do 30.ožujka, 2017. Moguće je prijaviti se u svim kategorijama, no obzirom na to da je semestar već započeo, Nacionalni ured za CEEPUS preporuča prijavu u kategorijama: ”Short Term Student” – studentska mobilnost u trajanju od 21 dana do 3 mjeseca i ”Teacher” – nastavnička mobilnost u trajanju od 5 – 30 dana. Informacije, te pod Opširnije.

OPŠIRNIJE:

Nacionalni ured za CEEPUS u Hrvatskoj u potpunosti ili djelomično vraća putne troškove po povratku s mobilnosti, prema proceduri naznačenoj na mrežnoj stranici http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/sudjelovanje/obrazovanje-i-osposobljavanje/erasmus-visoko-obrazovanje/ceepus/procedura-za-povrat-putnih-troskova/

Kontakt u RH:

– u slučaju mrežne mobilnosti (kad su matična i prihvatna ustanova u istoj CEEPUS mreži) lokalni CEEPUS koordinatori. Popis odabranih CEEPUS mreža za tekuću akademsku godinu dostupan je http://www.mobilnost.hr/cms_files/2016/09/1474630312_popis-hrvatskih-visokih-ucilista-u-odobrenim-mrezama-2016-2017.pdf .

– u slučaju mobilnosti izvan CEEPUS mreža ljubazno molimo zainteresirane da kontaktiraju Nacionalni ured za CEEPUS / NCO-HR Agencija za mobilnost i programe Europske unije / Tanja Veljak Viši stručni savjetnik Frankopanska 26, HR-10 000 Zagreb; tel +385 (0)1 555 7855 fax +385 (0)1 500 5699; tanja.veljak@mobilnost.hr; ceepus@mobilnost.hr; www.mobilnost.hr

Prilog:

National CEEPUS Office Hungary