Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama

UPUTE ZA PREDAJU KANDIDATURA:

Kandidature za Studentski zbor Flozofskog fakulteta u Zagrebu mogu se podnijeti od 6. do 17. ožujka 2017. godine svakim radnim danom u Urudžbenom uredu (D01) od 9 do 14 sati. Student koji se kandidira dužan je priložiti u omotnici Kandidacijski obrazac zajedno s pripadajućim potrebnim prilozima (preslika indeksa ili druge odgovarajuće studentske isprave kojom se dokazuje da za kandidaturu ne postoje zapreke iz čl. 14. st. 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, potvrdu studentske organizacije koja podržava kandidaturu ako takva postoji) s naznakom „Za Izborno povjerenstvo“. Obavijest o potvrđivanju kandidature Izborno povjerenstvo će do 20. ožujka 2017. objaviti na web stranici Fakulteta. Odbačene kandidature Izborno će povjerenstvo objaviti 21. ožujka 2017. na web stranici Fakulteta. Kandidati čije su kandidature odbačene imaju pravo do 22. ožujka uputiti žalbu Povjerenstvu za prigovore. Sukladno tome, Povjerenstvo za prigovore će u najkraćem mogućem roku procijeniti je li žalba kandidata opravdana te o tome obavijestiti Izborno povjerenstvo. Nakon toga ponovno će biti objavljen popis kandidatura na stranicama Fakulteta te će taj popis biti konačan.

OBAVIJEST O PRIJAVAMA ZA PROMATRANJE IZBORA:

Studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kao i drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, imaju se pravo prijaviti za promatranje Izbora najkasnije do 20. ožujka 2017. molbom u Urudžbeni ured naslovljenu na Izborno povjerenstvo (u molbi je obavezno navesti razloge i vlastoručno se potpisati).

Odluka o raspisivanju izbora za Studentski zbor

Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva

Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore

Zapisnik sastanka Izbornog povjerenstva (03.03.2017.)

Pravilnik o izborima za Studentski zbor

Kandidacijski obrazac