Objavljen je Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike i to za usavršavanje francuskoga jezika za studente i nastavnike, kao i za diplomski i poslijediplomski studij, diplomsko i poslijediplomsko stručno usavršavanje u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca. Stipendije se moraju provesti do kraja 2017. godine. Rok za prijavu: 15. travnja, 2017.

