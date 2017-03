Izdavačka tvrtka Durieux poziva na predstavljanje knjige Željke Matijašević ”Crna limfa/Zeleno srce: Alternativni leksikon duše” koje će se održati u Vinylu (Zagreb, Bogovićeva 3) u petak, 10. ožujka 2017. u 19 sati. O knjizi će govoriti književni teoretičar dr. sc. Branislav Oblučar, psihoanalitičar dr. Goran Babić, urednica knjige Ivana Rogar i autorica Željka Matijašević. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Crna limfa/Zeleno srce: Alternativni leksikon duše Željke Matijašević je glosar pojmova koje je autorica smatrala značajnima za kolektivno i individualno psihičko ljudsko stanje. Kao i u običnom leksikonu, uz pojam se nalazi njegova definicija, no za razliku od običnih leksikona, u alternativnom je selekcija pojmova i metodologija njihove obrade drukčija. U njemu ćete naći naizgled proizvoljno odabrane natuknice s nedosljedno odrađenim defnicijama, bez simulacije objektivnog odmaka. No upravo takvim, subjektivnim i ironičnim pristupom autorica iz pojmova duhovito izvlači ona svojstva koja su važna u nekim ne tako rijetkim životnim situacijama. U onima koje se tiču naše psihičke dobrobiti. Matijašević skoro uvijek ekstrapolira i za opis pojma uzima pojedinačni primjer koji sinegdohalno ili metonimijski funkcionira kao globalna metafora. Uvidi do kojih pritom dolazi često su potpomognuti primjenom psihoanalitičkog instrumentarija na kojem je, između ostalog, ova sveučilišna profesorica doktorirala te o kojem je napisala nekoliko znanstvenih knjiga. U ovoj neznanstvenoj knjizi, koja parodira znanstvenu strukturu leksikona kao takvog, ona se koristi istim instrumentarijem da bi prikazala kako funkcioniraju narcisi, egomanijaci, razni psihopati i sociopati koji su postali društvena norma umjesto iznimke. Želite li znati što je zajedničko melankoliji i fatalnim ženama ili koja je povezanost patokracije i tramvaja? Alternativni leksikon duše će vam sve objasniti i pritom vas dobro nasmijati.

Knjiga je objavljena uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Željka Matijašević rođena je 1968. u Zagrebu. Završila je XV. gimnaziju, diplomirala je komparativnu književnost i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a magistrirala i doktorirala na Sveučilištu Cambridge (Trinity College) tezom o odnosu lacanovske psihoanalize i filozofije. Zaposlena je na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Temeljni joj je znanstveni interes teorijska i primijenjena psihoanaliza. Autorica je četiriju knjiga: Lacan: ustrajnost dijalektike (Zagreb: HFD, 2005), Strukturiranje nesvjesnog: Freud i Lacan (Zagreb: AGM, 2006), Uvod u psihoanalizu: Edip, Hamlet, Jekyll/Hyde (Zagreb: Leykam, 2011) te Stoljeće krhkog sebstva: psihoanaliza, društvo, kultura (Zagreb: Disput, 2016). Crna limfa/Zeleno srce njezino je prvo neznanstveno djelo.