Katedra za češki jezik i književnost poziva na projekciju drugoga nastavka povijesnoga serijala ”Češko stoljeće”: ”Dan nakon Münchenskoga sporazuma (1938)” u Konferencijskoj dvorani na drugom katu Knjižnice Filozofskoga fakulteta u srijedu 15. ožujka u 17 sati. Serijal će biti prikazan s hrvatskim podnaslovima u prijevodu studenata diplomskoga studija bohemistike. Projekcija traje 70 minuta. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

”Dan nakon Münchenskoga sporazuma (1938)”

U Münchenu se susreću predstavnici zapadnih velesila i bez predstavnika Čehoslovačke donose odluku o prepuštanju Sudeta Hitlerovoj Njemačkoj. Čehoslovačka je pred izborom između samoubojstva iz časti i žrtvovanja za više ciljeve. Drugi nastavak serijala pripovijeda o susretu dviju osobnosti i dvaju potpuno različitih misaonih svjetova – hladnokrvnoga kalkulanta i impulzivnoga kavgadžije, diplomata Edvarda Beneša i legionara Emanuela Moraveca. Dok predsjednik Beneš prihvaća međunarodni diktat, većina predstavnika čehoslovačke vojske traži krv. Za svojega glasnogovornika biraju pukovnika Moraveca, jednoga od najradikalnijih. Žele rat. Totalni, krvavi, razorni. No Beneša i sama pomisao na to užasava, u njegovu se svijetu pregovara, dogovara, intrigira, a čak i kada se gubi, mrtvih nikad nema mnogo. Zamisao da drevni Prag Göringovo zrakoplovstvo pretvori u ruševine predsjedniku je neprihvatljiva. Uz to je svjestan da će se uskoro voditi cjeloeuropski rat, u kojem će Njemačka biti razorena.

”Vojnik je da ubija, a Beneš želi vojnike s mozgom diplomata. I bez muda.”

Emanuel Moravec (iz scenarija)

Drugi nastavak serijala prevela je Valentina Šoić.

”Češko stoljeće” televizijski je serijal koji u devet nastavaka hrabro propituje najvažnije događaje češke povijesti 20. st. Snimljen je u produkciji Češke televizije 2013. i 2014. prema scenariju povjesničara Pavela Kosatíka i u režiji Roberta Sedláčeka. Usredotočen je na psihologiju glavnih povijesnih aktera u trenucima kad su bili svjesni da će svojim odlukama bitno utjecati na budućnost cijeloga naroda.

”Legendarni su likovi samo ljudi koji se znoje, spekuliraju, žive paradokse, odlaze na zahod i naklapaju o banalnostima, i sami zbunjeni time kamo ih je povijest donijela.” (Pavel Kosatík i Robert Sedláček)