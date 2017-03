Objavljen je natječaj za projekte znanstveno-tehničke suradnje Hrvatske i Austrije za 2018. – 2019. temeljem Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Austrijske savezne vlade o znanstveno-tehničkoj suradnji. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Na natječaj se mogu javiti kao voditelji projekta s hrvatske strane visokoškolski nastavnici izabrani u znanstveno-nastavno zvanje (najmanje docenta) te znanstvenici izabrani u znanstveno zvanje (najmanje suradnika), stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima.

Prijedlozi projekata koji uključuju poslijediplomske/doktorske studente, mlade znanstvenike i znanstvenice, posebno će biti uzeti u obzir.

Prijedlozi projekata koji predstavljaju nastavak suradnje s istim partnerima neće biti uzeti u obzir ako su već dobili potpore u sklopu ovoga programa.

Preduvjet za prijavu je definiran znanstvenoistraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja. Temeljno financiranje projekta mora biti osigurano.

Sve prijave moraju biti podnesene objema stranama: hrvatski voditelj projekta prijavu podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, austrijski voditelj projekta prijavu podnosi Austrijskoj agenciji za međunarodnu suradnju u području obrazovanja i istraživanja.

Moguće je prijaviti projekte iz svih znanstvenih područja bez ograničenja.

Trajanje projekata: dvije godine (1. siječnja 2018. – 31. prosinca 2019.)

Datum do kojega se podnose prijave: 19. svibnja 2017. godine

Sredstva se dodjeljuju za putovanja i boravke znanstvenika u sklopu zajedničkoga znanstvenoistraživačkog projekta.

Skenirane prijave u PDF-formatu šalju se e-poštom na adresu: marija.crnic@mzo.hr.

Uz ispunjene obrasce, prijavi se prilažu sljedeći dokumenti:

opis projekta, uključujući metodološki dio (3 – 5 stranica);

životopisi hrvatskih sudionika u projektu;

popis relevantnih radova objavljenih u posljednje dvije godine na hrvatskoj strani;

kratki opis partnerske ustanove u Austriji;

kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima;

izgledi za buduću suradnju.

Podaci za kontakt u Hrvatskoj:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Uprava za znanost i tehnologiju

Služba za međunarodnu suradnju

Marija Crnić

Donje Svetice 38

10 000 Zagreb

tel.: +385 (0)1 4594 353

e-pošta: marija.crnic@mzo.hr

web: http://www.mzos.hr/

Podaci za kontakt u Austriji:

OeAD-GmbH (Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research)

ICM – Centre for International Cooperation & Mobility

Programme Scientific & Technological Cooperation

Monika Staltner

Ebendorferstraße 7

A-1010 Vienna

Tel.: +43 (0)1/ 53408-445

E-mail: wtz@oead.at

Web: www.oead.at/wtz

Tekst natječaja s potrebnim obrascima nalazi se na: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=15412&sec=1933 i na: http://www.ffzg.unizg.hr/international/otvoreni-natjecaji/