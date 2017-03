Doktorski studij Hrvatska moderna i suvremena povijest u europskom i svjetskom kontekstu poziva na predstavljanje knjiga: Pieter Judson, The Habsburg Empire . A New History, Harvard University Press, 2016; Mark Cornwall i John Paul Newman (ur.), Sacrifice and Rebirth. The Legacy of the Last Habsburg War, Berghahn Books, 2016. Predstavljanje će se održati u Vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu u petak, 24. ožujka 2017. u 9.30 sati. Sudjeluju: Pieter Judson, Mark Cornwall, Iskra Iveljić, Drago Roksandić, Filip Šimetin Šegvić i Nikola Tomašegović. Pozivnica

