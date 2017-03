Javno predstavljanje projekta Hrvatske zaklade za znanost Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške Monarhije u jugoslavensku državu / The Transition of Croatian Elites from the Habsburg Monarchy to the Yugoslav State, voditeljice prof. dr. Iskre Iveljić, održat će se u petak, 24. ožujka 2017. u 11.45 sati u Vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na predstavljanju, koje će biti na engleskom jeziku, sudjelovat će: Pieter Judson, Mark Cornwall, Žarko Lazarević, Božena Vranješ-Šoljan, Ida Ograjšek-Gorenjak, Branimir Janković i Nikola Tomašegović. Pozivnica

Objavljeno: 20/03/2017 u 12:37 u kategoriji Obavijesti.