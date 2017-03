Katedra za češki jezik i književnost poziva na projekciju trećeg nastavka povijesnog serijala ”Češko stoljeće” – ”Metak za Heydricha (1941)” u Konferencijskoj dvorani na drugom katu Knjižnice Filozofskog fakulteta u srijedu 22. ožujka u 17 sati. Serijal će biti prikazan s hrvatskim podnaslovima u prijevodu studenata diplomskog studija bohemistike. Projekcija traje 75 minuta. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

„Metak za Heydricha (1941)“

Treći nastavak serijala razotkriva tabu ključnih događaja moderne češke povijesti. Glavni su junaci predsjednik u emigraciji Edvard Beneša i šef čehoslovačke egzilske obavještajne agencije František Moravec. Moravecova odluka da se izvede atentat na Reinharda Heydricha, namjesnika Protektorata Češke i Moravske, podići će razinu adrenalina u čehoslovačkom pokretu otpora u Londonu, koji je bio orijentiran prije svega na pregovaranje i političko-strateške ciljeve izravno u Britaniji (rat neće biti odlučen u Čehoslovačkoj, kažu). Moravec želi djelovati, na što je predsjednik Beneš gluh; na pozive jednostavno ne odgovara, kao da ih i ne čuje. Ubojstva nisu dio njegova misaonog svijeta, bez obzira na to što je inače ciničan kad je riječ o ljudskim sudbinama. Korak po korak pratimo rađanje Beneševe ključne odluke iz vremena Drugoga svjetskoga rata. Kako se München ne bi ponovio, etnička struktura stanovništva mora biti „pojednostavnjena“ protjerivanjem (još ne zna točno koliko) milijuna sudetskih Nijemaca. Da bi to bilo moguće (tj. da bi na to na kraju pristale i velesile), potrebno je stvoriti situaciju koja će Čehoslovačku od žrtve nacizma prometnuti u suborca protiv njega. Ubojstvo tiranina ispunjava tu propagandnu namjeru.

„Rasprave su začin demokracije.“

Edvard Beneš (iz scenarija)

Treći nastavak serijala prevela je Ivana Džambo.

„Češko stoljeće“ televizijski je serijal koji u devet nastavaka hrabro propituje najvažnije događaje češke povijesti 20. st. Snimljen je u produkciji Češke televizije 2013. i 2014. prema scenariju povjesničara Pavela Kosatíka i u režiji Roberta Sedláčeka. Usredotočen je na psihologiju glavnih povijesnih aktera u trenucima kad su bili svjesni da će svojim odlukama bitno utjecati na budućnost cijelog naroda.

„Legendarni su likovi samo ljudi koji se znoje, spekuliraju, žive paradokse, odlaze na zahod i naklapaju o banalnostima, i sami zbunjeni time kamo ih je povijest donijela.“ (Pavel Kosatík i Robert Sedláček)