Udruženje studenata filozofije i Suradnički krug studenata Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku pozivaju studentice i studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija na prijavu za sudjelovanje na 13. Studentskoj bioetičkoj radionici koja će se održati u okviru međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije 16. Lošinjski dani bioetike od 14. do 17. svibnja 2017. u gradu Malom Lošinju. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Tema 13. Studentske bioetičke radionice je »Pobačaj: politička tema, bioetički problem«. Pobačaj pripada najintenzivnije raspravljanim temama u okviru bioetike. Jedan od razloga jest taj što se kroz analizu problema pobačaja dolazi do temeljnih pitanja o životu i smrti, do osnovnih orijentacija u djelovanju, te do bitnih zaključaka o tjelesnosti, dostojanstvu, slobodi, odgovornosti i drugim važnim fenomenima koji utvrđuju naše identitete. Pobačaj je predmet medicinskih, filozofskih, teoloških, pravnih i drugih polemika od antike do suvremenog doba u kojem se žustro suprotstavljaju argumenti za pravo na život embrija/fetusa (pro-life) i za pravo na autonomiju i odlučivanje žene o vlastitom tijelu i životu (pro-choice). Recentne pravno-političke inicijative u Europi zaoštrile su pitanje o pobačaju, a u ideološki predodređenom i medijski posredovanom diskursu zamućuju se argumenti i propušta istinsko, temeljito razmatranje raznorodnih perspektiva koje se očituju u svim dimenzijama življenja. Ovogodišnjom radionicom želimo doprinijeti orijentiranju u cjelovitosti ovog problema.

PRIJAVA

a) Sudionici s izlaganjem

Sudionici zainteresirani za sudjelovanje s izlaganjem trebaju poslati ispunjen obrazac za prijavu te naslov i sažetak izlaganja (1200 do 1800 znakova) na hrvatskom, srpskom, crnogorskom ili bosanskom. Sudionici iz Makedonije, Slovenije i drugih govornih područja mogu svoj rad prijaviti i na engleskom jeziku, no moraju uzeti u obzir da je službeni jezik Studentske bioetičke radionice hrvatski jezik.

b) Sudionici bez izlaganja

Studenti zainteresirani za sudjelovanje bez izlaganja trebaju poslati ispunjen obrazac za prijavu.

Krajnji rok za prijavu za sve sudionike je 31. ožujka 2017.

Molimo Vas da prijavu na način ispunjenog obrasca pošaljite na e-mail adresu bioethics.students@gmail.com. Obrazac za prijavu je dostupan ovdje.

Svi sudionici oslobođeni su plaćanja kotizacije.

OSTALO

Za sve nejasnoće i prijedloge obratite nam se na bioethics.students@gmail.com.

Za opširnije informacije, sadržaj i povijest Studentske bioetičke radionice posjetite stranicu http://sbrlosinj.wixsite.com/radionica.

Za članak o smislu i značaju Studentske bioetičke radionice posjetite stranicu http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=207112.