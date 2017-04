Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je natječaj za sufinanciranje hrvatsko-kineskih znanstveno-istraživačkih projekata za razdoblje 2017. – 2019. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Prijavu projekta pod zajedničkim nazivom hrvatski voditelj projekta u natječajnom roku podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a kineski voditelj projekta Odjelu za znanost i tehnologiju Ministarstva znanosti i tehnologije Narodne Republike Kine. Voditelji bilateralnoga projekta u RH u trenutku prijave moraju imati:

doktorat znanosti

najmanje znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika odnosno nastavno zvanje docenta

najmanje znanstveno radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno radno mjesto docenta.

Sredstva koja u sklopu ovog natječaja dodjeljuju hrvatska i kineska strana predstavljaju dodatnu financijsku pomoć znanstveno-istraživačkim ekipama koja je namijenjena isključivo pokrivanju troškova putovanja i boravaka istraživača . Troškove putovanja snosi zemlja pošiljateljica, a troškove boravka (smještaja i dnevnica) zemlja primateljica.

Predviđeno trajanje projekata je dvije godine.

Temeljno financiranje projekta mora biti osigurano.

Prednost pri izboru imat će projekti u koje su aktivno uključeni mladi istraživači.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

ispunjeni i potpisani prijavni obrazac;

životopise obaju voditelja projekta u Europass formatu;

životopise svih hrvatskih i svih kineskih sudionika na projektu u Europass formatu;

popis najvažnijih publikacija i objavljenih radova u posljednjih pet godina koji se odnose na sadržaj projekta (svih hrvatskih i kineskih sudionika na projektu);

kratki opis partnerske ustanove u NR Kini;

kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima.



Prijavni obrazac možete preuzeti na: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=15463&sec=1933 i http://www.ffzg.unizg.hr/international/otvoreni-natjecaji/

Kontakt osoba u kineskome Ministarstvu znanosti i tehnologije:

Ms. SUN Xueping

Division of Euro-Asia

Department of International Cooperation

Ministry of Science and Technology, P.R.China

Tel: 0086-10-58881370

Fax: 0086-10-58881374

sunxp@most.gov.cn

Natječajnu dokumentaciju treba poslati u elektroničkome obliku na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr, a jedan tiskani primjerak do 15. svibnja 2017. godine na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Uprava za znanost i tehnologiju

Služba za međunarodnu suradnju – (Natječaj za hrvatsko-kineske projekte)

Donje Svetice 38

10 000 Zagreb

Dodatne informacije na telefon +385 1 4594 452 ili na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr

U cilju potpisivanja natječajne dokumentacije od strane čelnika ustanove, ljubazno molim dostaviti dokumentaciju u Ured za znanost i projekte (C-013) do utorka 9. svibnja.

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

KINA_Prijavni_obrazac-lektor-Rok_15_svibnja-2017