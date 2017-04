Odjel za sociokulturnu lingvistiku HFD-a i Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta pozivaju na predavanja i radionicu iz povijesne sociolingvistike koji će se održati 28. travnja na Filozofskome fakultetu. Predavanja će od 10:15 do 13:45 održati Taru Nordlund (Sveučilište u Helsinkiju), Lelija Sočanac i Alexander D. Hoyt (Sveučilište u Zagrebu) u A-113. Radionicu će održati Taru Nordlund od 15:00 do 17:30 u A-301. Predavanja su otvorena svima, no za radionicu molimo zainteresirane da se prijave na hfdzagreb@gmail.com do utorka 25. travnja zbog ograničenoga broja mjesta. Program

Objavljeno: 19/04/2017 u 11:35 u kategoriji Obavijesti, Predavanja, Radionice.