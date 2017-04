U sklopu Erasmus+ razmjene u tjednu od 24. do 28. travnja 2017. godine na Filozofskome fakultetu gostovat će prof. Taru Nordlund sa Sveučilišta u Helsinkiju i održat će predavanja prema sljedećem rasporedu:

• Historical sociolinguistics and Finnish – A Mission Impossible? (ponedjeljak, 24. travnja 2017. od 11:45 do 13:15 sati u A-314)

• Development of the Finnish standard as a central part of nation building in the 19th-century (utorak, 25. travnja 2017. od 11:00 do 12:30 sati u A-113)

• Methodological triangulation in the study of 19th-century standardization (petak, 28. travnja 2017. od 10:15 do 11:45 sati u A-113)

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju predavanjima.

Objavljeno: 21/04/2017 u 12:36 u kategoriji Obavijesti, Predavanja.