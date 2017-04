Podsjećamo studente da je rok za on-line prijavu radova za Rektorovu nagradu 28. travnja 2017. do 16 sati (za kategorije a, b, c i d) odnosno 27. travnja 2017. (za kategorije e i f). Radovi se, s naznakom „Za Rektorovu nagradu“, predaju u Urudžbeni ured Fakulteta do 3. svibnja 2017. Više o natječaju ovdje.

Objavljeno: 26/04/2017 u 09:33 u kategoriji Natječaji, Obavijesti.