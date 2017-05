Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije poziva sve zainteresirane na predavanja prof. dr. Iwone Milewske s Instituta za orijentalne studije Odsjeka za filologiju Jagiellońskoga Sveučilišta u Krakówu. Prvo predavanje pod naslovom Riddles from the Mahābhārata and their Vedic origin održat će se u srijedu, 3. svibnja 2017. god. s početkom u 13.15 sati, u prostoriji A-205. Istoga dana u 18.30 sati u prostoriji A-205 prof. dr. Iwona Milewska održat će predavanje i razgovor sa studentima i nastavnicima o studiju indologije u Krakówu.

