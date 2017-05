U okviru europskog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. otvoren je natječaj za projekte za područje Znanost s društvom i za društvo. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Projektne prijedloge moguće je prijaviti za sljedeće teme:

1. Implementing a European Train-the-trainers initiative with regard to Ethics and Research Integrity, CSA Coordination and support action

2. Science4Refugees – Support to highly skilled refugee scientists, CSA Coordination and support action

3. Responsible Research and Innovation (RRI) in support of sustainability and governance, taking account of the international context, CSA Coordination and support action

4. The ethical dimensions of IT technologies: a European perspective focusing on security and human rights aspects, CSA Coordination and support action

5. Promoting integrity in the use of research results in evidence based policy: a focus on non-medical research, CSA Coordination and support action

6. A Linked-up Global World of RRI, RIA Research and Innovation action

7. Integrating Society in Science and Innovation – An approach to co-creation, RIA Research and Innovation action

8. Putting Open Science into action, RIA Research and Innovation action

9. European Community of Practice to support institutional change, CSA Coordination and Support Action

10. New constellations of Changing Institutions and Actors, CSA Coordination and support action

11. Support to research organisations to implement gender equality plans, CSA Coordination and support action

U nedavno revidiranom radnom programu Obzor 2020. napravljene su izmjene u sljedećim temama:

ü SwafS-08-2017 (redni broj 9.): promijenjen je tip aktivnosti iz istraživačke i inovacijske aktivnosti (RIA) u aktivnosti koordinacije i potpore (CSA).

ü SwafS-26-2017 (redni broj 2.): skraćen je obrazac u B dijelu projektnog prijedloga, u odjeljku 1-3 koji sada može sadržavati maksimalno 30 stranica uključujući naslovnicu. Odjeljci 4-5 ostaju nepromijenjeni i nema ograničenja u broju stranica. Osim toga, napravljena su poboljšanja u tekstu opisa teme.

ü SwafS-27-2017 (redni broj 1.): napravljena su poboljšanja u tekstu opisa teme

Radni program: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-swfs_en.pdf

Rok za prijavu projekata je 30. kolovoza 2017. do 17 sati.

Više informacija o natječajima na: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-2016-17/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthco

Za dodatne informacije slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr