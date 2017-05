Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj najavljuju konferenciju EU za mlade koja će se održati 12. svibnja 2017., s početkom u 10:30 sati u kazalištu Teatar ITD u Zagrebu (Savska cesta 25). Cilj konferencije je upoznati zainteresirane s mogućnostima studiranja, volontiranja i stažiranja, zapošljavanja i samozapošljavanja te mogućnostima za mlade poduzetnike kroz programe EU kao i prenijeti iskustva uspješnih inovatora i poduzetnika. Prijave će se zaprimati do popunjenja kapaciteta dvorane, a najkasnije do četvrtka, 11. svibnja do 17:00 sati, a putem online obrazaca. Cjelokupna obavijest nalazi se na mrežnoj stranici ovdje.

Objavljeno: 09/05/2017 u 09:03 u kategoriji Konferencije, Obavijesti.