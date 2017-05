U organizaciji Katedre za teoriju književnosti Odsjeka za kroatistiku od 26. do 28. svibnja 2017. godine na Filozofskom Fakultetu održat će se međunarodni znanstveni skup Topologies of Thinking: Contents, Positions, and Translations of Contemporary Theory. Povod za organizaciju skupa su dvije važne obljetnice: 65. rođendan prof. dr. sc. Vladimira Bitija i 50 godina od osnutka Katedre. Više informacija o skupu, programu, sudionicima i temama izlaganja možete pogledati ovdje. Pozivaju se svi zainteresirani da svojim prisustvom uveličaju proslavu i doprinesu kvalitetu i dinamiku rasprava.

Objavljeno: 19/05/2017 u 13:30 u kategoriji Obavijesti.