U sklopu projekta Vizualiziranje nacionalnog: Bratovštine i kolegiji Schiavona/Ilira u Italiji i razmjena umjetničkih iskustava s jugoistočnom Europom (15. – 18. st.) od 30. do 31. svibnja 2017. godine na Filozofskom Fakultetu održat će se međunarodni znanstveni skup Visualizing Past in a Foreign Country: Schiavoni/Illyrian Confraternities and Colleges in Early Modern Italy in comparative perspective. Više informacija o projektu možete pogledati ovdje. Pozivaju se svi zainteresirani da svojim prisustvom doprinesu kvalitetnoj i dinamičnoj raspravi. Program skupa

