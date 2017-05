U okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost, Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet, u suradnji s Platformom za mobilnost i međunarodnu suradnju etnologa i kulturnih antropologa, Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – mobilnaEKA, održat će se predavanje pod naslovom How should one live in the city? Urban Ethics – a research agenda. Predavač je prof. dr. sc. Johannes Moser (Institut für Volkskunde/Europäische Ethnologie, Ludwig-Maximilians-Universität München), voditelj projekta URBAN ETHICS. Predavanje će biti održano na engleskom jeziku, u petak, 26. svibnja 2017. godine, s početkom u 12 sati, u predavaonici A-229. Više informacija možete pogledati ovdje.

