Prijave za razredbeni postupak koje se obavljaju elektroničkim putem u Nacionalnom informacijskom sustavu za prijave na visoka učilišta (NISpVU) pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, za ljetni razredbeni rok se primaju do uključivo subote, 27. svibnja 2017. (do ponoći). Fizičke (pisane) prijave za testiranje u ljetnom razredbenom roku podnose se od 29. svibnja do 2. lipnja 2017. od 9 do 19 sati u Studentskoj službi. Opširnije na poveznici ovdje.

Objavljeno: 26/05/2017 u 09:11 u kategoriji Obavijesti.