Odsjek za lingvistiku poziva sve zainteresirane na ciklus predavanja koja će u sklopu programa Erasmus održati Romain Garnier, profesor indoeuropeistike i latinskoga sa Sveučilišta u Limogesu (Francuska). Raspored i naslovi predavanja pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Utorak, 6. lipnja u 19.15 sati

„Frequentative verbs from Plautus to Proto-Romance: a survey“ (A101 – Zagrebački lingvistički krug)

Srijeda, 7. lipnja u 17.30 sati

„Purus, expurgare and Vulgar Latin *depurare“ (Konferencijska dvorana Knjižnice FFZG, 2. kat)

Četvrtak, 8 lipnja u 17.45 sati

„An unrecognized Plautinian sound law: *-sk- > -ks-“ (A113)

Petak, 9. lipnja u 17 sati

„Obscure Latin words with b- in the Anlaut: a case study“ (Konferencijska dvorana Knjižnice FFZG, 2. kat)