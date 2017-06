Deveta konferencija Europskog udruženja za povijest okoliša, na kojoj će s priopćenjima sudjelovati oko 450 ekohistoričara i drugih znanstvenika iz cijelog svijeta, održat će se od 28. lipnja do 2. srpnja 2017. u Zagrebu. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Konferencija se održava u organizaciji Europskog udruženja za povijest okoliša, Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu i Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru. Konferencija će se održati u Zagrebu na Marulićevom trgu 19 i 21: http://eseh.org/event/next-conference/2017-conference-venue/.

Na mrežnim stranicama konferencije nalazi se više informacija, kao i finalni program: http://eseh.org/wp-content/uploads/ESEH-program-2017.pdf

Uvodno izlaganje o ekohistorijskim istraživanjima u Hrvatskoj imati će prof. dr. sc. Drago Roksandić s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dok će plenarno predavanje održati Andrew W. A. Baldwin, Durham University, pod naslovom: From determinism to complexity: historical disaffiliation in climate change and migration.