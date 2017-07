Zajednički istraživački centar u okviru aktivnosti za proširenje i integraciju (E & IA) organizira tečaj “Training on citizen engagement in Policy relevant Science, Technology and Innovation “ koji će se održati u Sarajevu, BiH, 12.-13. listopada 2017. Broj mjesta je ograničen na 25 sudionika. Zainteresirane osobe se pozivaju da dostave svoj životopis i popratno pismo na mail adresu jrc sts@jrc.ec.europa.eu .Krajnji rok za prijavu je 20. kolovoza 2017. Više informacija o treningu ovdje.

Objavljeno: 12/07/2017 u 15:19 u kategoriji Obavijesti.