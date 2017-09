Objavljen je Natječaj za prijavu projekata u okviru programa HERA Joint Research Programme “Public Spaces: Culture and Integration in Europe” . Rok za prijavu projekta: 24.10.2017. do 14 sati. Informacije o Natječaju. Alat za traženje partnera. HERA info dan na Filozofskom fakultetu će se održati u ponedjeljak 11. rujna 2017. Poziv i program bit će poslani naknadno.

Objavljeno: 25/08/2017 u 09:25 u kategoriji Natječaji, Obavijesti.