Otvorene su prijave za program stručnog usavršavanja Academic Teaching Excellence – English as the Medium of Instruction u organizaciji British Councila koji će se održati u Zagrebu od 25. do 29. rujna 2017. godine na adresi Strojarska 24a (Trinom). Program je namijenjen stručnom usavršavanju visokoškolskih nastavnika koji predaju (ili planiraju predavati) svoj predmet na engleskom jeziku, a razvijen je suradnji s Odsjekom za obrazovanje Sveučilišta u Oxfordu kao odgovor na sve veći broj studijskih programa na engleskom jeziku u Europi. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Program vodi Rob Lewis, trener s dvadesetogodišnjim iskustvom kao nastavnik, trener, autor i savjetnik za programe stručnog usavršavanja nastavnika.

Više informacija o programu kao i prijavni obrazac pronađite na web stranici http://www.britishcouncil.hr/en/teach/online-courses/ate