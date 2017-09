Povodom objave natječaja za projekte u okviru programa HERA Humanities in the European Research Area na temu Public Spaces: Culture and Integration in Europe održat će se Informativni dan u ponedjeljak 11. rujna s početkom u 10 sati u Konferencijskoj dvorani na II katu Knjižnice Na informativnom danu mr. sc. Jelena Đukić, voditeljica Odsjeka za međunarodnu suradnju i NCP za program HERA Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti predstavit će otvoreni natječaj i uvjete sudjelovanja hrvatskih znanstvenika, izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj s Odsjeka za povijest umjetnosti podijelit će svoje iskustvo ocjenjivanja HERA projekata te će biti predstavljena dva projekta: dr. sc. Ljerka Dulibić, viša znanstvena suradnica iz Strossmayerove galerije starih majstora, HAZU predstavit će projekt TransCultAA – Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th century i prof. dr. sc. Vjera Katalinić i dr. sc. Lucija Konfic s Odsjeka za povijest hrvatske glazbe, HAZU predstavit će projekt MusMig: Music Migration in the early modern age. Prijaviti se možete ovdje. Program

