Natječaj za akademsku mobilnost unutar mreža Slavic Philology and Its Cultural Contexts i Language and Literature in a Central European Context u ljetnom semestru akademske godine 2017./2018. otvoren je do 5. listopada 2017. godine. Detalje pogledajte ovdje.

Objavljeno: 22/09/2017 u 12:00 u kategoriji Natječaji, Obavijesti.