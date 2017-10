Sveučilište u Zagrebu objavilo je Treći Krug Natječaja za mobilnost studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 18.12.2017. do 15.06.2018. Za Filozofski Fakultet dostupna je stipendija za studente preddiplomskoga (BA) i diplomskoga (MA) studija ruskog jezika i kulture na Ural Federal University, Rusija, za studente preddiplomskoga (BA) i diplomskoga (MA) studija kroatistike i ukrajinistike na Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukrajina te za studente diplomskoga (MA) studija judaistike na University of Haifa, Izrael. Rok za prijavu: do 26. listopada 2017. do 12:00 sati. Studenti su obvezni proučiti i INTERNE upute Filozofskoga fakulteta. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Studenti su obvezni proučiti cjelokupni tekst Natječaja i INTERNE upute Filozofskoga fakulteta.

Kontakt osobe za dodatne informacije:

Ivana Bedeković

Ured za međunarodnu suradnju FFZG

email: erasmus-studenti@ffzg.hr

/Hrvoje Rastija

Ured za međunarodnu suradnju FFZG

email: mobilnost-studenti@ffzg.hr

Rok za prijavu: do 26. listopada 2017. do 12:00 sati.

(datum i vrijeme primitka dokumentacije, NE poštanskoga žiga)

Za Filozofski Fakultet dostupna je stipendija:

za studente preddiplomskoga (BA) i diplomskoga (MA) studija ruskog jezika i kulture na Ural Federal University , Rusija

(BA) i (MA) studija na , za studente preddiplomskoga (BA) i diplomskoga (MA) studija kroatistike i ukrajinistike na Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukrajina

(BA) i (MA) studija na za studente diplomskoga (MA) studija judaistike na University of Haifa, Izrael