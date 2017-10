U petak, 27. listopada 2017., u sklopu kolegija Etnografija komunikacije na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju, u 11 sati u dvorani A-125, profesor Sean Homer održat će predavanje pod naslovom ”Awkward in Life”: Greek Cinema in Times of Crisis. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Profesor Sean Homer predaje kolegije iz filma, književnosti, filmske kritike i književne teorije na Američkom sveučilištu u Bugarskoj (American University in Bulgaria). Široj javnosti poznat je kao autor knjiga: Fredric Jameson: Marxism, Hermeneutics, Postmodernism (Polity Press, 1998.), Jacques Lacan (Routledge, 2004.) i Slavoj Žižek and Radical Politics (Routledge, 2016.). S Douglasom Kellnerom uredio je zbornik Fredric Jameson: A Critical Reader (Palgrave Macmillan, 2005.), a trenutno završava knjigu History, Narrative and Cultural Trauma in Balkan Cinema.

O temi samoga predavanja možete pogladati ovdje.