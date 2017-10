U povodu 90. obljetnice Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju 27. listopada 2017. godine održat će se od 11.00 do 12.30 sati u predavaonici A-001 predavanje ”Javansko kazalište svitaka u kontekstu tradicije wayang” koje će održati Marina Pretković i Tea Škrinjarić te će se od 13.00 do 16.00 sati u predavaonici C-024 (Arheološki praktikum) održati radionica ”Batik of life” koju će održati Anna Porjadina. Više informacija o predavanju i radionici možete pogledati ovdje.

