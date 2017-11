Agencija za mobilnost i programe EU organizira Nacionalni informativni dan za područje Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva programa Obzor 2020. Info dan će se održati u petak 17. studenog 2017. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, s početkom u 10:00 sati. Sudjelovanje je besplatno, a prijava je moguća OVDJE do srijede 15.11.2017. Zbog ograničenog broja mjesta registracija je obavezna. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Na informativnom danu predstavnica iz Europske komisije predstavit će teme novog radnog programa za 2018.-2020. za područje Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva, grupirane u 3 nova natječaja:

MIGRATION SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION GOVERNANCE FOR THE FUTURE

Preliminarni program možete vidjeti na: http://www.obzor2020.hr/userfiles/Info%20dan%20program%20rada.pdf

Veseli nas obavijestiti Vas da će na nacionalnom informativnom danu biti predstavljen projekt ACCOMPLISSH – Accelerate co-creation by setting up a multi-actor platform for impact from Social Sciences and Humanities u kojem je Filozofski fakultet partner. Projekt će predstaviti voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Mislava Bertoša s Odsjeka za lingvistiku.