Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu poziva na interaktivno predavanje ”Vještine samoprezentacije u pisanoj formi (životopisi i motivacijska pisma)”. Predavanjem će se dati kratki pregled pitanja iz područja: logika i psihološki aspekti selekcijskog postupka te oblikovanja životopisa i motivacijskih pisama; primjeri i komentari studentskih životopisa, motivacijskih pisama i molbi; kratke simulacije selekcijskog intervjua. Za predavanje se mogu prijaviti studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija (u dobi do 30 godina) do srijede, 15.11. u 13 sati preko poveznice ovdje. Mjesto i raspoloživi termini predavanja: Rektorat Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14 – Velika vijećnica; 16. 11. (četvrtak), od 17 do 19 sati (kapacitet 50 studenata) i 17. 11. (petak), od 8 do 10 sati (kapacitet 50 studenata). Poziv

13/11/2017