Objavljeni su novi radni programi i natječaji za projekte za razdoblje 2018. – 2020. za područja Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva i Znanost s društvom i za društvo europskog okvirnog programa za inovacije i istraživanje Obzor 2020. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Pregled svih natječaja za 2018. -2020. za područje Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva dostupan je u novom radnom programu na: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf

Rokovi prvih prijava su 13. ili 14. ožujka 2018. za teme grupirane u tri nova natječaja:

Radni program za 2018.-2020. za područje Znanost s i za društvo dostupan je na: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf

Rokovi za prijavu u 2018. godini su 10. travnja 2018., a za teme u dvije faze s dodatnim rokom prijave za drugu fazu 13. studenoga 2018.

Sve teme objavljene su pod jednim natječajem: CALL: SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY

Ostali radni programi Obzora 2020. dostupni su ovdje.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr