Otvoren je natječaj za ”freemover” mobilnosti u CEEPUS-u, za mobilnosti u ljetnom semestru 2017/18. Nastavno osoblje podnosi prijavu za razdoblje od 5 do 30 dana za aktivnosti: predavanja ili mentorski rad sa studentima, od minimalno 6 sati tjedno. Iznosi stipendija u programu CEEPUS razlikuju se od zemlje do zemlje, dostupni su na stranici CEEPUS-a. Rok: do 30. studenog, 2017. Informacije i upiti: www.ceepus.info; ceepus@mobilnost.hr. OPŠIRNIJE.

Objavljeno: 15/11/2017 u 14:07 u kategoriji Obavijesti, Stipendije.