Klub studenata povijesti – ISHA Zagreb u suradnji s organizacijom European Association of History Educators (EUROCLIO) srdačno poziva na dvodnevnu tribinu pod nazivom ”(Anti)ratna propaganda za vrijeme Domovinskog rata”, koja se održava kao dio šireg projekta Europske Unije Learning a History that is ‘not yet History’. Pozivnica Detalji pod opširnije.

Prva tribina održat će se u četvrtak, 30. 11. 2017. u 18:00 sati, u Dvorani 1 Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a sudionici tribine koji će govoriti o službenim medijima za vrijeme Domovinskog rata su:

dr. sc. Snježana Koren (Filozofski fakultet u Zagrebu)

dr. sc. Stjepan Malović (Sveučilište u Zadru)

Vesna Teršelič (voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Documenta)

Tomislav Jakić (nekadašnji novinar HTV-a)

Moderatorica: Tea Miroslavić

Druga tribina održat će se u petak, 1. 12. 2017. u 18:00 sati, u Dvorani 1 Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a sudionici tribine koji će govoriti o popularnim medijima (film, glazba, plakati) i sportu za vrijeme Domovinskog rata su:

dr. sc. Jasna Galjer (Filozofski fakultet u Zagrebu)

dr. sc. Marko Mustapić (Institut Ivo Pilar)

dr. sc. Nikica Gilić (Filozofski fakultet u Zagrebu)

dr. sc. Dean Vuletić (Sveučilište u Beču)

Moderator: Filip Žanpera

Nakon tribine, u prostorijama fakulteta predviđen je prigodan domjenak za sve sudionike i posjetitelje.