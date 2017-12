U okviru projekta “Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet” (projekt Hrvatske zaklade za znanost, br. 2350, www.citymaking.eu) i u suradnji s Platformom za mobilnost i međunarodnu suradnju etnologa i kulturnih antropologa – mobilnaEKA održat će se javno predavanje prof. dr. sc. Ayse Caglar (Sveučilište u Beču) pod naslovom “‘Migrant business’ and welcoming narratives in cities: Is there a way out of a conceptual swamp?”. Predavanje će se održati u ponedjeljak, 11. prosinca 2017. godine u 15:30 h u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Više informacija možete pogledati ovdje.

Objavljeno: 06/12/2017 u 11:04 u kategoriji Obavijesti, Predavanja.