Info dan EU programi – natječaji u 2018. u održat će se u ponedjeljak 18. prosinca od 13 do 15.30 sati u Konferencijskoj dvorani na II katu Knjižnice. Na informativnom danu bit će predstavljeni natječaji u 2018. godini u okviru nekoliko europskih programa. Natječaje iz programa Obzor 2020. Europa u promjenjivom društvu – uključiva, inovativna i promišljena društva i Znanost s i za društvo predstavit će Marina Pražetina iz Agencije za mobilnost i programe. Izv. prof. dr. Nives Mikelić Preradović i doc. dr. sc. Petra Bago s Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti će predstaviti Erasmus + projekt DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics i iskustvo pisanja projektnog prijedloga Rural 3.0 – Service Learning for the Rural Development. Program Prijaviti se možete ovdje.

Objavljeno: 11/12/2017 u 13:28 u kategoriji Natječaji, Obavijesti.