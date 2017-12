Otvoren je natječaj The Visiting Professors Program za gostovanja na University of Macerata Italija za istraživanje i održavanje nastave (u trajanju od 2 ili 3 mjeseca). Natječaj je namijenjen profesorima (redoviti i izvanredni profesori, te docenti). Rok za prijavu: do 14 sati 30. siječnja, 2018.

Objavljeno: 27/12/2017 u 12:56 u kategoriji Natječaji.