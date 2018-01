Služba za informatiku obavještava da je krajem 2017. raspoloživi prostor na diskovima našega poslužitelja za elektroničku poštu zapunjen do 85% i da treba početi sa štednjom pa se u sljedećih mjesec-dva mogu očekivati razne akcije Službe za informatiku u tom smjeru. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Prva od tih akcija je bila božićnovogodišnja akcija opsežnog prebiranja po informacijama iz više raznih izvora o tome tko od korisnika elektroničke pošte je tko i što na FF i u kojem su stanju njihovi poštanski sandučići (jer ne bi bilo u redu da osobama koje su nekada bile naši studenti, a sada su nastavnici, potkratimo sandučić samo zato što je naša evidencija manjkava, niti bi bilo u redu da bivšim zaposlenicima koji su sada u statusu vanjskog suradnika omogućujemo ono što sljedjuje samo zaposlencima, niti bi… itd. itd.).

Druga akcija (tekuća) je svođenje studentskih poštanskih sandučića na nominalnu mjeru, onih koji su zbog naših propusta kroz povijest korištenja elektroničke pošte na FF ostali bez nametnute prikladne maksimalne veličine (kvote) poštanskog sandučića. Oni koji imaju takve sandučiće će danas dobiti zasebne mailove s podacima o svom sandučiću i uputama o daljnjim potrebnim radnjama.

Naravno, dio naših muka s prostorom za mail će se riješiti migracijom većeg dijela korisnika elektroničke pošte na Office 365 sustav, gdje će svi imati više (do dramatično više) prostora za mail, no to je stvar koja će s desiti tek za mjesec-dva.

Ali, prije toga moramo u jednoj ovakvoj email akciji riješiti i problem korisnika (njih 90+) kojima se AAI korisničko ime i email korisničko ime razlikuju (a moramo ih ujednačiti). U sklopu te akcije će i takvi korisnici dobiti pojedinačne mailove s uputama za postupanje. Korisnici kojima se korisnička imena razlikuju, a koji koriste isključivo web stranicu http://webmail.ffzg.hr za pristup svojoj pošti, mi se mogu javiti i prije početka te akcije, da im jednostavno promijenim korisničko ime i – (zamalo) gotovo. Ostali, oni koji koriste neki “klijentski mail program” za čitanje maila, su malo kompliciraniji slučaj, pa to neće proći bez uputa i eventualno asistencije nekoga informatički pismenoga.