Objavljen je natječaj Fulbright Specialist Program koji nudi mogućnost ugošćivanja američkih predavača i znanstvenika u trajanju od 2 do 6 tjedana u periodu od 1.10.2018. do 30.09.2019. Rok za prijavu: do 30. ožujka, 2018. Informacije

Objavljeno: 09/01/2018 u 13:35 u kategoriji Natječaji, Obavijesti.