U ponedjeljak, 15. siječnja 2018. od 16.00 do 19.00 sati u Konferencijskoj dvorani održat će se predavanje Jelene Seferović i Vinka Drače te predstavljanje knjige Ane Antić Therapeutic fascism: Experiencing the violence of the Nazi New Order in Yugoslavia (Oxford University Press, 2017). Kolokvij, Predstavljanje knjige

