Pomaknuta je crta na rang-listama za STEM stipendiju tako da su slijedeće studentice ostvarile pravo na STEM stipendiju: Marija Košutić i Lucija Cvrk. Potvrdu o prihvaćanju stipendije studentice trebaju javiti do zadanog roka, do 22. siječnja 2018. godine do 12 sati.

Objavljeno: 17/01/2018 u 16:12 u kategoriji Obavijesti, Stipendije.