mobilnaEKA – Platforma za mobilnost i međunarodnu suradnju etnologa i kulturnih antropologa Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu poziva Vas na predavanje pod naslovom “The Notion of Style (kulturni stil, životni stil) in the Work of Croatian Anthropologist Vera Stein Erlich” koje će održati prof. dr. sc. Bojan Baskar (Sveučilište u Ljubljani, Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju) u utorak, 23. siječnja 2018. godine u 18:30 sati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – predavaonica A018. Više informacija možete pogledati ovdje.

