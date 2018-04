Odsjek za anglistiku poziva sve zainteresirane na predavanje ”How to Write a Canadian Best-Seller” koje će održati David Homel, nagrađivani kanadski pisac i prevoditelj, predavač na Sveučilištu Concordia u Kanadi. Predavanje na engleskom održat će se u četvrtak, 26. travnja 2018. god. u 17.00 sati, u dvorani A-123. Više informacija o predavaču i datumima njegovih gostovanja u Hrvatskoj pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Odsjek za anglistiku poziva sve zainteresirane na predavanja i predstavljanja novoprevedene knjige za djecu Putujući cirkus kanadskog autora Davida Homela.

O Davidu Homelu:

Svestrani umjetnik, nagrađivani je pisac knjiga za djecu i odrasle, ali i književni prevoditelj, novinar, urednik, edukator i filmaš. Rođen u Chicagu (SAD), živi u Kanadi. U koautorstvu s ilustratoricom Marie-Louise Gay napisao je četiri knjige za djecu: Travels with my Family, On the Road Again: More Travels with my Family, Summer in the City i The Traveling Circus (Putujući cirkus). U Puli, na Monte Libriću, te u Rijeci i Zagrebu, predstavlja upravo Putujući cirkus, svoj posljednji roman za djecu kojem se radnja događa u Hrvatskoj. Napisao je i sedam knjiga za odrasle, a njegova su djela prevedena na hrvatski, srpski, grčki, francuski i mandarinski jezik. Od 1983. godine podučava kreativno pisanje na Sveučilištu Concordia u Montrealu, a kao mentor radi i za udruženje pisaca Quebeca. O pisanju često govori u osnovnim i srednjim školama te na koledžima, a surađuje i s Ministarstvom obrazovanja iz Ontarija. Dobitnik je brojnih prevoditeljskih, književnih i filmskih nagrada (G-G Award, Prix Millepages, Prix de la Géode, Segal, IBBY, Korczak-UNESCO samo su neke od nagrada).

U Putujućem cirkusu, Charlie i njegov mlađi brat Max s roditeljima prelaze pola svijeta kako bi došli u zemlju u kojoj postoje mjesta koja uopće nemaju samoglasnike (čitaj: Krk) i gdje odrasli piju sok od zmije i kradu ribu jedni od drugih. Riječ je o vrckavom romanu koji se uspoređuje s djelima Roalda Dahla, a koji čitateljima iz dalekih zemalja i engleskog govornog područja barem mrvicu približava nezamjenjivo iskustvo hrvatskog turizma – i to kroz oči vrlo znatiželjnog dječaka.

PULA – Jedanaesto izdanje Festivala dječje knjige Monte Librić održat će se od 23. do 29. travnja u Zajednici Talijana u Puli. Gost programa “Autor iz daljine” ove godine je David Homel.

24 travnja, u 18 sati na Monte Libriću (Pulska zajednica Talijana, Velika dvorana), David Homel predstavit će Putujući cirkus, svoj posljednji roman za djecu kojem se radnja događa u Hrvatskoj.

RIJEKA – Susret s Davidom Homelom održat će se u četvrtak, 26. travnja u 11 sati (sa svojim izdavačem, Nakladom Val) u Ogranku Trsat Gradske knjižnice Rijeka, gdje će predstaviti svoju najnoviju knjigu Putujući cirkus. Susret moderira Sanja Štajhdohar.

ZAGREB – 2 događanja:

26. travnja u 17 sati David Homel održat će predavanje na engleskom pod naslovom „How to Write a Canadian Best-Seller“, na Filozofskom fakultetu u predavaonici A123 na prvom katu, a 27. travnja u knjižnici Bogdana Ogrizovića u 20 sati imat će predstavljanje svoje knjige Putujući cirkus.